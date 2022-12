L’Argentina vola con i Martinez: Lautaro ed Emiliano spingono l’Albiceleste in semifinale

Condividono lo stesso cognome, ovvero Martinez, rappresentano entrambi l’Argentina a Qatar 2022 e, nei quarti di finale contro l’Olanda, sono stati decisivi. Le similitudini non sono poche ma, almeno a livello calcistico, finiscono più o meno qui visto che uno, Emiliano, fa il portiere e l’altro, Lautaro, è un centravanti.

Se l’Albiceleste è riuscita a staccare un pass per le semifinali dei Campionati del Mondo lo deve anche ai suoi Martinez. Nel corso della lotteria finale dei rigori, quando non erano più ammessi errori, entrambi sono riusciti a dare il loro meglio.

Emiliano Martinez ha infatti neutralizzato i primi due tentativi olandesi, quelli di van Dijk e Berghuis, ponendo l’Argentina in una posizione di netto vantaggio, mentre Lautaro ha trasformato il rigore decisivo, regalandosi la prima vera soddisfazione dei suoi Mondiali.

Emiliano e Lautaro si sono riscoperti grandi protagonisti nella stessa notte (decisamente meno positiva è stata la prova del terzo Martinez in rosa, ovvero Lisandro) e lo hanno fatto mentre stanno vivendo momenti molto diversi tra loro. Alla vigilia del torneo le luci dei riflettori erano tutte le Lautaro, il centravanti titolare chiamato a trasformare in oro le intuizioni di Messi, mentre Emiliano era solo un portiere che, dopo una lunghissima gavetta e tanti anni vissuti da comprimario in Inghilterra, a trent’anni si è ritrovato a prender parte al torneo che ogni calciatore sogna di giocare almeno una volta nella vita.

Nel corso delle partite poi le cose si sono pian piano ribaltate e mentre Lautaro veniva spinto in panchina da Julian Alvarez, Emiliano (che già nelle semifinali della Copa America poi vinta dall’Argentina ha neutralizzato tre rigori su cinque alla Colombia in semifinale) si ritaglia un ruolo da protagonista.

Buoni interventi, prestazioni sempre più convincenti ed una parata decisiva negli istanti finali della sfida con l’Australia negli ottavi.

Se quello di Lautaro è stato dunque un Qatar 2022 vissuto tra alti e bassi, quello di Emiliano è stato un percorso sempre in crescendo, il tutto fino all’Olanda e quel momento in cui le strade dei due per la prima volta sono andate in parallelo.

“Io non sono un eroe - ha spiegato Emiliano Martinez a qualificazione acquisita - sono stati i miei compagni a fare una grande prestazione per novanta minuti. Ho preso due goal evitabili, ma l’importante è essere andati avanti. L’arbitro ha dato inspiegabilmente dieci minuti di recupero, fosse voleva che a passare fosse l’Olanda. Ci siamo riusciti noi e abbiamo le qualità per arrivare in fondo”.

L’Argentina dunque prosegue il suo cammino grazie anche ad Emiliano e Lautaro (“Ho pensato a mia figlia quando ho preso il pallone in mano per il rigore”): nel momento che più contava sono venuti fuori i Martinez.

