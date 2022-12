Ronaldo in panchina, Santos svela: "Mi ha chiesto se fosse una buona idea"

L’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare del Portogallo in occasione della sfida contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e prima gara dei lusitani nella fase a eliminazione diretta, ha fatto rumore.A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti contro il Marocco.

“Non mi ha mai detto di voler lasciare il ritiro del Portogallo. Non me l’ha mai detto. Guardate il suo atteggiamento. Ha festeggiato i goal con i compagni di squadra, ha ringraziato i tifosi…”.

L’allenatore dei lusitani ha poi aggiunto:

“Prima della partita ho avuto un colloquio con Cristiano Ronaldo. Abbiamo parlato della nostra squadra e gli ho detto che sarebbe partito dalla panchina. Non era contento, giustamente, ma è stata una conversazione normale in cui ci siamo scambiati i nostri punti di vista”.

Fernando Santos ribadisce la volontà di Cristiano Ronaldo di non voler lasciare il ritiro del Portogallo:

“Quando un giocatore è il capitano del Portogallo e parte dalla panchina, è normale che non sia felice. Quando gli ho detto che non avrebbe giocato titolare, mi ha chiesto se fosse una buona idea. Di certo non era felice. Ma vi assicuro che non ha mai pensato di lasciare il ritiro”.

Il Ct ha poi concluso alzando i toni nei confronti della stampa:

“E’ ora di finirla di dire che voleva andarsene. Con la Svizzera è uscito dagli spogliatoi, si è riscaldato, è andato a festeggiare i goal con i compagni. Lasciamo in pace Cristiano Ronaldo”.

