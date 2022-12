Le rivelazioni di Song: "Onana ha pianto, chi è per non parlarmi?"

In Camerun continua a tenere banco il caso che ha coinvolto il commissario tecnico dei ‘Leoni Indomabili’ Rigobert Song e il portiere della nazionale e dell’Inter André Onana.

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi e il botta e risposta tra la Federcalcio camerunense e il portiere ex Barcellona e Ajax, a offrire nuovi dettagli della vicenda è un video apparso su Twitter.

Il protagonista è ancora il ct Rigobert Song, ripreso a sua insaputa mentre raccontava minuziosamente la vicenda ad una persona.

Il tecnico rivela il dialogo con Onana il giorno della seconda partita della fase a gironi, quella contro la Serbia, terminata sul risultato di 3-3.

“Gli ho detto che non volevo lavorare con lui ed ha iniziato a piangere. Gli ho detto: ‘Piccolo mio, non ho tempo per queste cose. Sto preparando una partita. Ieri ti ho chiamato e non sei venuto'. A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo (Anguissa, ndr)… I leader del gruppo, ho parlato. Tu chi sei che non ti posso parlare? Ho interrotto l’allenamento e ho chiesto a tutta la squadra”.

Per Song la posta in palio era troppo alta per potersi permettere errori nel giocare la palla e regalare qualcosa agli avversari:

Il video di Song è diventato ben presto virale. Onana si è difeso utilizzando sul suo profilo Twitter una frase di George Orwell:

In a world where lying is the most common thing, telling the truth makes you a revolutionary. But in the end, time will put everything in its place.

— Andre Onana (@AndreyOnana) December 8, 2022