La Germania non cambia: avanti con Hansi Flick, è ufficialmente confermato

La Germania va avanti con Hansi Flick: è ufficiale la conferma del commissario tecnico, nonostante il fallimento al Mondiale, chiuso con l’eliminazione ai gironi dietro a Giappone e Spagna.

Nel pomeriggio si è tenuto un meeting in un hotel a Francoforte durato oltre due ore tra il presidente della Dfb, la federazione tedesca, Bernd Neuendorf, il suo vice Hans-Joachim Watzke e lo stesso Flick, in cui è stata presa la decisione di continuare il lavoro insieme verso Euro 2024.

"Siamo tutti convinti che rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che gestirà questa sfida" ha dichiarato Neuendorf.

Flick è arrivato dopo Euro 2020 in sostituzione del suo ex capo allenatore Joachim Löw (con cui ha vinto il Mondiale nel 2014). In precedenza aveva guidato il Bayern Monaco fino a vincere tutti i trofei disponibili nel 2020.

"Siamo ottimisti: come squadra, possiamo ottenere molto di più di quanto abbiamo mostrato in Qatar. Abbiamo perso una grande opportunità. Impareremo la lezione".

Con la conferma Flick ha evitato anche un primato negativo, visto che in caso di esonero sarebbe stato il ct meno longevo nella storia della nazionale tedesca. Il primato resta ad Erich Ribbeck, esonerato dopo due anni e 24 partite in carica.Chi invece non sarà di certo al suo posto all'Europeo sarà Oliver Bierhoff, l'ex direttore sportivo che ha rassegnato le sue dimissioni. Non è ancora stato comunicato un sostituto.

