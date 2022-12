Eden Hazard annuncia l'addio al Belgio: "Grazie per il supporto"

Il capitano del Belgio, 31 anni, annuncia ufficialmente l'addio alla Nazionale dopo l'eliminazione ai gironi in Qatar: "Grazie".

Il numero dieci della nazionale belga attualmente al Real Madrid ha disputato 126 partite segnando 33 goal.

Anche lui, come il resto dei suoi compagni di squadra nel corso di quest'ultimo decennio, ha mancato l'appuntamento con un trofeo con la Golden Generation del Belgio.

I Diavoli Rossi sono stati a lungo in vetta al ranking FIFA e sono partiti spesso con il favore dei pronostici nelle avventure agli Europei e ai Mondiali.

Hazard non è però riuscito a portare a casa un trofeo, limitandosi al terzo posto ai Mondiali del 2018 dopo l'eliminazione in semifinale per mano della Francia.

Deludente invece l'esperienza al Mondiale qatariota. Due partite da titolare nei gironi, entrambe terminate con una sostituzione, e soli 3 minuti finali nell'ultima gara del gruppo.

Zero goal, zero assist, zero spunti. Numeri che sanciscono e sintetizzano tutto il flop del Belgio, arrivato alla fine di un ciclo. Hazard compreso.

