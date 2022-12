Szczesny sulla strada della Francia: in caso di rigori può diventare un fattore

Il suo cammino è stato sin qui in discesa e la sconfitta patita nell’ultima giornata della fase a gironi contro la Tunisia è stata totalmente indolore, per la Francia, una delle favorite d’obbligo nella corsa che conduce al titolo di campione del mondo, inizia però adesso un Qatar 2022 totalmente diverso.

I Bleus hanno staccato senza affanni il pass per gli ottavi di finale ed anzi nell’ultima uscita si sono permessi anche il lusso di far riposare diversi big, ma a partire dalla sfida con la Polonia non saranno ammessi errori.

I campioni del mondo in carica arrivano alla sfida con Lewadowski e compagni sapendo di avere tutto da perdere. I pronostici sono totalmente sbilanciati da un’unica parte e a dirlo è anche la storia: la Francia è sempre uscita imbattuta contro la Polonia nelle ultime sette sfide (quattro vittorie e tre pareggi), e per risalire all’ultima sconfitta bisogna tornare ad un’amichevole giocata nel 1982.

La minaccia da controllare con maggiore attenzione sarà ovviamente Robert Lewandowski, ma tra tutte le ‘Aquile bianche’ è in realtà un altro il giocatore che sin qui a Qatar 2022 ha fatto meglio di tutti: Wojciech Szczesny.

Se la Polonia è riuscita a spingersi fino alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali del 2022, lo deve soprattutto al suo portiere.

Ha subito due goal in tre partite, ma i numeri parlano di una percentuale di parate del ben 90%. Prima di essere trafitto da Mac Allister nell’ultima sfida contro l’Argentina, aveva respinto sedici tiri subiti nello specchio della porta e c’è inoltre un altro dato straordinario che lo riguarda: ha già parato due rigori (uno dei quali a Leo Messi).

La sua bravura nel neutralizzare i tiri dagli undici metri possono ovviamente rappresentare un fattore decisivo nella fase ad eliminazione diretta.

La Francia dovrà quindi cercare di chiudere la pratica prima di un’eventuale lotteria dei rigori, per non rischiare di veder ribaltati i pronostici.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, dal 2010 ad oggi Szczesny ha respinto il 36% dei rigori fronteggiati: 17 su 74.

Una media invidiabile, che migliora però di molto se si considerano gli ultimi 15 penalty (si sale al 40%) e che diventa da ulto se si considerano invece solo gli ultimi 10 (si vola al 50% con 5 su 10).

Il portiere polacco ha spiegato di aver appreso un nuovo metodo per l’analisi dei rigoristi alla Juventus e la cosa sta dando evidentemente i suoi frutti.

La Polonia non è solo Lewandowski dunque: Szczesny sta vivendo un momento di forma straordinario (incredibile la sua prestazione nella fondamentale sfida contro l’Arabia Saudita), Mbappé e compagni sono avvertiti.

