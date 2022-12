Neymar torna ad allenarsi e Tite annuncia: "In campo con la Corea del Sud? Sì"

Arrivano ottime notizie sul fronte Brasile: Neymar, infortunatosi primo match dei verdeoro contro la Serbia, è tornato ad allenarsi in gruppo sabato, a due giorni dalla sfida contro la Corea del Sud, valevole per gli ottavi di finale.

La stella della Seleção, dopo aver saltato le due restanti due gare del girone contro Svizzera e Camerun, tornerà dunque a disposizione in vista del primo dentro-fuori che vedrà impegnata la squadra di Tite in Qatar.

Nella mattinata di domenica è stato lo stesso commissario tecnico a confermare il ritorno di Neymar per l'ottavo contro la Corea del Sud. "Gioca?", gli hanno chiesto i giornalisti presenti alla sua conferenza stampa. Tite ha lasciato trascorrere qualche secondo e, sotto lo sguardo di Thiago Silva, ha dato la risposta che tutti sognavano: "Sì".

Dopo l'infortunio che aveva fatto temere per il prosieguo del suo Mondiale, il calciatore di proprietà del PSG sta dunque risalendo in maniera progressiva la china, ritrovando fiducia e sorriso in vista di un ritorno in campo che, parole di Tite, è ormai molto vicino.

"Non do indicazioni sugli altri 10". Così ancora Tite, sempre in conferenza stampa. Segno che, a meno di ripensamenti dell'ultim'ora legati alla prudenza, Neymar non solo sarà a disposizione contro la Corea del Sud, ma partirà anche dal primo minuto.

