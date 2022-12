L'Inghilterra perde Sterling contro il Senegal: out per problemi familiari

L'Inghilterra non ha potuto contare su un calciatore per la sfida contro il Senegal negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar.

Raheem Sterling non era infatti a disposizione di Gareth Southgate per via di problemi familiari. A comunicarlo è stata la stessa nazionale inglese su un post sui proprio profili social.

In questo Mondiale, l'attaccante del Chelsea fin qui ha disputato due partite nel corso dei Mondiali, trovando anche un goal.

Nella sfida inaugurale dell'Inghilterra contro l'Iran, Sterling ha realizzato la rete del momentaneo 3-0 nel corso del primo tempo.

La sfida è poi terminata con il risultato di 6-2 in favore degli inglesi, che non hanno potuto contare su di lui contro il Senegal.

I compagni hanno conquistato i quarti per 3-0, ma Sterling potrebbe saltare anche la sfida contro la Francia. Ad evidenziarlo lo stesso ct Southgate dopo il passaggio del turno:

"Sterling sta tornando in Inghilterra. Ha bisogno di tempo con la sua famiglia per affrontare questa situazione e non voglio metterlo sotto pressione. Tornerà? Non lo so. La priorità per lui in questo momento è stare con la sua famiglia”.

Parole che non solo sembrano tenere fuori Sterling dalla gara contro la Francia, ma anche dall'eventuale semifinale e finale, sia essa per il titolo o per il terzo posto.

© Riproduzione riservata