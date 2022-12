Olanda ancora imbattuta e quarti conquistati: Van Gaal colpisce ancora

L'Olanda è ai quarti dei Mondiali. Prima nel girone A, avanti dopo aver superato gli Stati Uniti per 3-1. Ha aspettato diversi anni per tornare tra le migliori del pianeta, visto il mancato accesso alla Coppa del Mondo 2018 e agli Europei del 2016. Ha richiamato in panchina Louis Van Gaal nel 2021, dopo la deludente esperienza dell'Europeo itinerante. Per riprendere dove aveva lasciato.

Semplicemente uno degli allenatori più importanti dell'ultimo trentennio e dell'intera storia dal calcio. Van Gaal ha vinto tutti i trofei più importanti alla guida di club come Ajax e Bayern Monaco ed ora punta a fare la storia da CT, provando ad andare oltre il già importante terzo posto del 2014.

Prima del 2022, infatti, l'ultima esperienza dell'Olanda ai Mondiali era terminata con il terzo posto in terra brasiliana. Gli Orange erano stati sconfitti dalla Germania poi Campione del Mondo, per poi superare i padroni di casa del Brasile nella finalina per la medaglia di bronzo. Una nazionale scossa dal 7-1 subito contro la Germania.

L'Olanda, invece, venne sconfitta da Gotze e compagni solamente ai rigori, senza subire reti. Nell'avventura brasiliana, di fatto, la formazione guidata da Van Gaal non ha mai perso, se non per la lotteria dei rigori contro la Germania. Un dato che Van Gaal ha ripreso anche in Qatar.

Prima nel girone A, l'Olanda è rimasta imbattuta contro Qatar, Senegal ed Ecuador, vincendo anche contro gli Stati Uniti. Certo, ha sbandato, ma la capacità di rimanere in piedi ha portato ad approfittare delle disattenzioni avversarie per rispondere. Contropiede, passaggi di prima, spettacolo e solidità: l'Olanda di Van Gaal sa come evolvere, tenuta in piedi da Noppert, ex Foggia divenuto simbolo della spedizione, tra ai migliori portieri del torneo dopo una rincorsa verso i Mondiali in cui nessuno credeva.

Fin qui l'Olanda ha subito solo due reti, una in più di Marocco, Brasile e Croazia, che saranno però impegnate nella fase ad eliminazione diretta da domenica 4 novembre in poi. Proveranno a raggiungere Van Gaal ai quarti. Lui si metterà a studiare ogni minimo particolare, catechizzando i suoi.

Ha dimostrato di saperci ancora fare tatticamente, a gara in corso, in ripartenza. La prima rete dell'Olanda è qualità, con due-tre passaggi di prima dalla propria trequarti fino alla porta. Così come le altre due reti, figlie di contropiede e rapidità di esecuzione.

L'Olanda c'è, Van Gaal c'è. Occhio al passato che ritorna prepotente. Senza essersene mai andato.

