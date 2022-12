Brasile senza pace: Mondiale già finito per Gabriel Jesus e Alex Telles

Nuova partita, nuovi infortunati. Il Mondiale del Brasile continua ad essere tempestato da problemi fisici che colpiscono i giocatori verdeoro. Ultimi in ordine di tempo Alex Telles e Gabriel Jesus, che si sono fermati nella gara contro il Camerun.

Per entrambi si tratterebbe di un problema al ginocchio destro, la più grave senza dubbio quella del laterale sinistro di difesa, di proprietà dello United ma attualmente in prestito al Siviglia, perché potrebbe anche portare ad un intervento chirurgico.

Anche per questo è sostanzialmente improbabile che il suo rientro in campo possa avvenire in breve tempo: il suo Mondiale sembra finito al 54’ della sfida contro la squadra di Song.

Sembra terminato in anticipo anche quello di Gabriel Jesus: l’attaccante dell’Arsenal aveva già da tempo alcuni problemi che nei 64 minuti in campo contro il Camerun si è ulteriormente acuito.

Il suo problema sembra meno grave, perché richiederebbe una convalescenza di tre settimane, ma lo estrometterebbe comunque dal resto di Qatar 2022.

Un nuovo problema dunque per Tite, che già si sta trovando a dover fare a meno di Danilo e persino di Alex Sandro, anche se il problema di quest’ultimo sembra meno grave e si pensa possa già essere a disposizione per la sfida alla Corea del Sud

La situazione che più di tutte tiene i verdeoro in ansia è però quella relativa a Neymar, la cui caviglia continua a preoccupare: un rientro per gli ottavi non sembra affatto certo, anzi.

