Argentina-Australia, Messi a segno: primo goal nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali

L'errore dal dischetto contro la Polonia non lo ha distratto, semmai gli ha offerto la giusta dose di carica per ripartire come sempre al massimo: Lionel Messi si è già dimenticato della parata di Szczesny, grazie alla medicina che conosce meglio, ossia il goal.

L'ex Barcellona, giunto alle 1000 presenze da professionista tra club e nazionale, ha sbloccato il risultato nell'ottavo di finale tra Argentina e Australia: equilibrio rotto da un colpo da biliardo col piede sinistro, utile a siglare l'1-0 dell'Albiceleste e a spezzare la ferrea resistenza dei 'Socceroos'.

Una rete speciale, per altri due motivi: si tratta, infatti, della prima realizzata con la maglia dell'Argentina nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali, dopo i tentativi andati a vuoto nel 2006, 2010, 2014 e 2018. Un dato pazzesco, quasi 'strano' per un campione assoluto che è riuscito a togliersi questa soddisfazione soltanto alla veneranda età di 35 anni, in quella che dovrebbe essere la sua ultima apparizione nella rassegna iridata.

A valorizzare questo sigillo è anche la soddisfazione di aver superato con 9 goal ai Mondiali un certo Diego Armando Maradona, fermo ad 8 e raggiunto già alla seconda giornata del girone contro il Messico.

Ma per Messi, che ovviamente non si pone limiti, non è ancora finita qui: a quota 10 c'è il primatista Gabriel Omar Batistuta, ultimo ostacolo verso l'ennesimo record di una carriera stupefacente. Non solo con i club.

© Riproduzione riservata