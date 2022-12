Vlahovic segna contro la Svizzera ed esplode: esultanza polemica

Primo goal ad un Campionato del Mondo per Dusan Vlahovic. Alla prima partita giocata da titolare a Qatar 2022, quella valida per la terza giornata della fase a gironi contro la Svizzera, l’attaccante bianconero, al minuto trentacinque, si è tolto la soddisfazione di segnare la rete che è valsa il momentaneo 2-1 per la Serbia.

Servito da Tadic, Vlahovic, con un movimento da bomber vero, prima ha eluso il tentativo di intervento di un difensore avversario e poi, con una precisa conclusione di sinistro, ha messo il pallone lì dove Kobel proprio non poteva arrivare.

Un momento storico per l’attaccante ventiduenne che, al suo primo Mondiale, ha trovato la sua rete numero dieci (in diciannove presenze) con la maglia della sua Nazionale, ma festeggiato con un’esultanza polemica.

Vlahovic prima si è lanciato in una lunga corsa, poi si è toccato i genitali e infine si è portato il dito alla bocca per zittire qualcuno.

Un gesto rabbioso (le cui immagini stanno facendo il giro del web), oltre che probabilmente una risposta ai pettegolezzi ed ai rumors che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni. Tutte voci già abbonamento smentite dallo stesso interessato, e non solo, ben prima del goal.

