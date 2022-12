Migliore in campo contro la Polonia: Messi cede il premio a Mac Allister

Gli occhi di tutti gli appassionati di questo Mondiale sono puntati su Lionel Messi. La stella dell'Argentina ha segnato due goal nelle prime tre sfide della kermesse qatariota, contribuendo al passaggio del turno della nazionale di Scaloni.

Contro la Polonia però, il numero 10 ha sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo e non è riuscito a far goal. Poco male comunque per l'Argentina, che ha vinto 2-0 prendendosi il primo posto e il pass per gli ottavi.

Messi ha comunque trovato il modo di emergere. Stavolta non per le sue gesta in campo, ma per quelle a fine partita.

???????? Lionel Messi was given the MOTM award vs Poland by FIFA,as shown on the official FIFA page.

????Messi gave the award to Mac Allister to boost his morale after his outstanding performance vs. Poland.

???? Classy #FIFAWorldCup Act#Messi????|#ARG|#POLARG pic.twitter.com/EdvArd8lUY

— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) November 30, 2022