Giappone-Spagna, il chiarimento della FIFA sul goal di Tanaka: mostrate le immagini del VAR

Ha fatto molto discutere, nelle ultime ore, il goal del 2-1 segnato giovedì sera dal Giappone contro la Spagna. La rete di Tanaka ha infatti consentito alla Nazionale nipponica di vincere e di guadagnarsi il primo posto finale nel Gruppo E, ma secondo molti era irregolare.

Dalle immagini televisive infatti non si capisce bene se, al momento del cross di Mitoma, il pallone abbia varcato completamente la linea di fondo e sia quindi uscito, e la cosa ha scatenato non poche polemiche (il goal di Tanaka ha di fatto cambiato le sorti del girone e contribuito all'eliminazione della Germania).

La FIFA, attraverso un Tweet pubblicato attraverso il proprio profilo ufficiale, ha spiegato come si è deciso di convalidare la rete.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022