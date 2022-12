Lesione alla coscia sinistra per Nuno Mendes: due mesi di stop, Mondiali finiti

Le lacrime al momento di lasciare il campo contro l'Uruguay non lasciavano presagire nulla di buono. Troppa la tristezza sul volto di Nuno Mendes, netta la sensazione che si trattasse di qualcosa di particolarmente serio. Sensazione confermata: il Mondiale del terzino del PSG e del Portogallo si è già concluso con largo anticipo.

"Nuno Mendes - annuncia la Federazione portoghese (FPF) con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale - dopo essersi sottoposto agli esami, è stato considerato indisponibile per la Nazionale dall'Unidade de Saúde e Performance della FPF. Il giocatore ha rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra durante la partita tra Portogallo e Uruguay. Nuno Mendes rimarrà con il gruppo in Qatar, dove inizierà il proprio recupero".

La FPF non ha rivelato ufficialmente quanto tempo servirà a Nuno Mendes per tornare sui campi di gioco: secondo la stampa portoghese, però, il suo rientro avverrà non prima della fine di gennaio. In sostanza: un paio di mesi buoni. Dunque, Mondiale ampiamente finito.

"Nuno Mendes non giocherà più in questo Mondiale, ma ha deciso di rimanere con noi - ha confermato il ct Fernando Santos nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Corea del Sud, in programma venerdì pomeriggio - Il suo club ha acconsentito, in quanto pensa che il suo recupero possa iniziare anche qui. Ciò riflette l'unione di questa squadra".

Nuno Mendes aveva già saltato la gara d'esordio contro il Ghana a causa di problemi fisici. Tornato in squadra contro l'Uruguay al posto di Raphael Guerreiro, è stato costretto a cedere il proprio posto al terzino del Borussia Dortmund poco prima dell'intervallo. Lacrime all'uscita dall'intervallo, lacrime dopo la conferma degli esami: i suoi Mondiali finiscono qui.

