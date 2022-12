Vlahovic contro il gossip: "Sciocchezze di gente annoiata e frustrata"

Non sono certo i Mondiali che aveva sognato quelli vissuti fino ad oggi da Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, sempre alle prese con qualche problema fisico, ha giocato poco e ora suo malgrado si ritrova anche al centro di un gossip.

Gossip destituito di ogni fondamento e smentito seccamente dallo stesso Vlahovic, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Serbia in Qatar.

"Mi dispiace molto iniziare la conferenza in questo modo. Penso che non sia necessario dire nulla, ma devo reagire perché si tratta di me. Non c'è bisogno di commentare quelle cose che tutti leggiamo. Gravi sciocchezze. Questo è quello che fanno le persone che sono annoiate e complicate. Arrabbiati e frustrati, lavorano contro gli interessi della nazionale. Siamo più uniti che mai, l'atmosfera è fantastica. Voglio solo proteggere l'integrità del mio nome e mi difenderò legalmente se necessario. Non ho mai fatto pubblicità, non è il mio stile, ma ora devo farlo. Invece di sostenerci, parlano di cose che non c'entrano niente. Non li biasimo perché sono persone che hanno curriculum vuoti. Non raccoglieranno punti sul mio nome. Sono piccoli e rimarranno tali. L'attenzione è su venerdì e questo è il punto della storia".