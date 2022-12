Polonia-Argentina, trattenuta di Lewandowski a Messi: poi il chiarimento

Poteva essere una gara maledetta per una delle due squadre, invece Polonia e Argentina si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali a braccetto: sudamericani primi nel girone, polacchi secondi grazie alla differenza reti migliore nei confronti del Messico.

Un finale thrilling, aperto ad ogni possibile esito: alla fine per Lewandowski e compagni è arrivata la soddisfazione per l'approdo alla fase ad eliminazione diretta, con la sfida ai campioni del mondo in carica della Francia sullo sfondo.

Proprio l'attaccante del Barcellona è stato protagonista di una leggera incomprensione col collega Lionel Messi, che nel primo tempo si è fatto parare un rigore da Szczesny: trattenuta dell'ex Bayern in seguito ad un contrasto nei confronti della 'Pulce', che comunque non sembra nemmeno essersi accorto delle 'cattive' intenzioni dell'avversario, dando l'impressione di ignorare l'immediata ricerca delle scuse da parte di Lewandowski.

I due si sono parlati al triplice fischio, chiarendo - qualore ce ne fosse mai il bisogno - da veri uomini di sport quali sono. Per entrambi testa agli ottavi, con l'Argentina che invece affronterà l'Australia, seconda classificata nel girone D. Il sogno mondiale, insomma, può continuare.

