Portogallo-Uruguay, il goal non è di Cristiano Ronaldo: la conferma da un chip

Niente goal numero 119 col Portogallo. Niente seconda rete ai Mondiali in Qatar. Non è di Cristiano Ronaldo l’1-0 in occasione della sfida tra la nazionale lusitana e l’Uruguay.

Dopo l’assegnazione del goal a Bruno Fernandes da parte della FIFA è arrivata anche la conferma attraverso la tecnologia. Il pallone Al Rihla, realizzato da Adidas, ha all’interno un chip che non ha rilevato alcun tocco sul cross da sinistra dell’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria.

Il grafico di rilevamento, infatti, si impenna al momento del tocco di Bruno Fernandes, per poi ridiscendere e rimanere piatto fino a quando il pallone non tocca terra in fondo alla rete.

Il sensore traccia ogni secondo della gara e rileva tutti i tocchi al pallone con una precisione di 2 millisecondi, come spiegato dalla stessa azienda tedesca. Una tecnologia che applica l’intelligenza artificiale a servizio del fuorigioco semiautomatico, una delle novità dei Mondiali in Qatar, attraverso il sensore ultraleggero dell'unità di misura inerziale (IMU) all’interno del pallone grazie all’Adidas Suspension System e combinato alle telecamere posizionate all’interno degli stadio.

Niente doppia festa per Cristiano Ronaldo, che festeggia la qualificazione anticipata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo e rimanda l’appuntamento alla rete numero 119, magari già a partire dalla sfida contro la Corea del Sud, l’ultima del Gruppo H.

