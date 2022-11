Il Brasile perde Alex Sandro: infortunio muscolare, salta il Camerun

Piove sul bagnato in casa Brasile, almeno per quanto riguarda l’infermeria. Se da una parte Tite può festeggiare per aver conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar con un turno d’anticipo, dall’altra parte arriva un’altra brutta notizia con un nuovo infortunio.

Dopo Neymar e Danilo, questa volta è Alex Sandro a doversi fermare ai box a causa di un problema di natura muscolare.

Come comunicato dalla Federcalcio del Brasile, il terzino mancino della Juventus ha riportato una lesione muscolare del quadricipite della coscia sinistra.

Alex Sandro non ci sarà contro il Camerun, nell’ultima sfida del Gruppo G, gara nella quale la Seleçao dovrà certificare il primo posto nel raggruppamento dopo aver portato a casa il pass per gli ottavi grazie a due vittorie in altrettante sfide contro Serbia e Svizzera.

Titolare in entrambe le sfide in Qatar, Alex Sandro ha disputato l’intero match contro la Serbia, all’esordio ai Mondiali, mentre ha lasciato il posto all’ex Inter Alex Telles nella gara contro la Svizzera all’86’ proprio a causa dell’infortunio.

Tite non potrà contare su di lui contro il Camerun ma spera di poterlo riavere nuovamente a disposizione in vista degli ottavi di finale. Le condizioni dell’esterno dei verdeoro e dei bianconeri verranno monitorate dallo staff medico, con il commissario tecnico che attende novità e incrocia le dita in vista della fase a eliminazione diretta.

