Gli Stati Uniti avanzano, la vittoria di Berhalter: dalle critiche, agli ottavi di Qatar 2022

Parlare di impresa è probabilmente esagerato, ma gli Stati Uniti, al loro ritorno in un Mondiale dopo la mancata qualificazione a Russia 2018, hanno ottenuto un primo importante risultato: l’approdo agli ottavi di finale del torneo.

Un traguardo non scontato da raggiungere, perché il Gruppo B era sulla carta equilibrato (l’Inghilterra si è piazzata prima come da pronostico, ma Iran e Galles erano avversari molto credibili) e perché a novanta minuti dalla fine della fase a gironi, il risultato da conseguire contro l’Iran era esclusivamente uno: la vittoria.

La Nazionale stelle e strisce supera dunque il suo esame da maturità e lo fa da imbattuta. Un pareggio con il Galles, un altro prestigioso contro l’Inghilterra e il successo con l’Iran che ha regalato di riflesso anche un’altra vittoria: quella contro le critiche.

A finire nel mirino dei tifosi più polemici nelle ultime settimane è stato soprattutto Gregg Berhalter. Commissario tecnico degli USA dal 2018, ha guidato la Nazionale statunitense alla conquista di una CONCACAF Nations League e di una Gold Cup, ma la cosa non è stata sufficiente ad entrare nel cuore di tutti.

Dopo il pareggio contro l’Inghilterra, tra gli hashtag che sono andati in tendenza negli USA c’è stato anche #BerhalterOut.

Nel mirino sono finiti il gioco espresso dalla sua squadra, i cambi da molti definiti tardivi e spesso votati a difendere il risultato, ma anche e soprattutto lo scarso minutaggio garantito a Gio Reyna (c’è chi ha parlato di rottura tra i due), ovvero il gioiello del Borussia Dortmund nonché uno dei più grandi talenti espressi dal calcio statunitense nella sua storia recente.

“Gio è un membro di questa squadra e teniamo molto a lui. Sappiamo come può aiutarci, ma la questione è quando può aiutarci”.

In realtà nel mirino della critica ci era finito già in precedenza, quando ha svelato la lista dei suoi convocati. Ha fatto scalpore infatti che tra i suoi ventisei non abbiano trovato posto Jordan Siebatcheu e Ricardo Pepi, due attaccanti di valore che giocano in Europa (il secondo soprattutto è considerato tra i più grandi prospetti statunitensi in assoluto), ma lui è sempre andato avanti per la sua strada difendendo le sue idee e i fatti sin qui gli hanno dato ragione.

I prossimi giorni diranno se la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Olanda sarà più serena. Gli USA non avranno i favori del pronostico dalla loro parte, ma non scenderanno di certo in campo già battuti.

