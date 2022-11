Onana escluso prima di Camerun-Serbia, Song: "Servono disciplina e rispetto"

Clamorosa esclusione in Camerun-Serbia, a difendere i pali della nazionale africana non è stato André Onana, che aveva giocato da titolare la prima gara della fase a gironi contro la Svizzera, bensì Devis Epassy.

Il portiere dell'Inter non ha preso posto nemmeno in panchina in panchina, e dunque ha saltato una partita che metteva in palio punti importantissimi per l'approdo agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Come è emerso poco prima del calcio d’inizio, alla base dell’esclusione non c’è stato un problema fisico, bensì un provvedimento disciplinare.

Onana avrebbe infatti avuto un’accesa discussione con il commissario tecnico del Camerun, Rigobert Song, che gli avrebbe chiesto di cambiare il suo stile di gioco. Secondo altre fonti il portiere avrebbe invece contestato la scelta di schierare Nkoulou contro la Svizzera. Inutile il tentativo di mediazione da parte di Samuel Eto'o.

Nelle ultime ore si è parlato di un Campionato del Mondo già concluso per Onana e di un imminente ritorno a Milano ma, lo stesso Song, ha per il momento smentito tale ipotesi.

"Do più importanza alla squadra che a un giocatore. Onana ha chiesto di andarsene oggi, abbiamo accettato. Siamo venuti a giocare il Mondiale e pretendiamo disciplina e rispetto. Difenderemo questo nostro principio".

"La posizione del portiere è molto importante. Siamo in un torneo difficile e so cosa devo fare, ovvero assicurarmi che la squadra sia al di sopra dei singoli. Ci sono 26 giocatori in questa squadra che lavorano insieme per questa competizione e vogliamo mostrare quello spirito di disciplina e rispetto. Siamo qui per dimostrarlo. Onana è un grande portiere, ma noi ci concentriamo sulla squadra".

"Devi adattarti alla disciplina della squadra. Se non ce la fai, se non riesci ad adattarti a quello che chiediamo a questa squadra, credo sia necessario farsi da parte e assumersi le proprie responsabilità. Mi sono preso questo rischio di non farlo giocare, sono un padre per questi ragazzi e devo garantire la disciplina. André ​è uno dei migliori portieri che gioca in Europa, le sue qualità sono fuori discussione".

La posizione del portiere dell’Inter è dunque incerta e solo i prossimi giorni diranno quale sarà l’evoluzione della vicenda.

