Il riscatto delle punte: Morata e Füllkrug si riscoprono indispensabili

Spagna e Germania avevano iniziato la partita senza una vera prima punta in campo: da un lato Asensio a stazionare al centro del tridente, dall'altro Müller ad agire come riferimento lì davanti. Una moda, quella del 'falso 9', che il secondo tempo di questa partita ha ridimensionato e non poco.

Per dare una svolta al match, sia Luis Enrique che Flick hanno attinto dalla panchina, pescando coloro che della rapacità nell'area di rigore ne fanno il loro mestiere: Alvaro Morata e Niclas Füllkrug, di professione '9' (anche se il numero di maglia dello spagnolo è il 7).

Con la loro ingordigia offensiva, mista ad un po' di sano individualismo, hanno scritto la storia di una partita che fino a quel momento pareva bloccata o quasi: Morata con un esterno destro in anticipo sul primo palo, Füllkrug con una sassata diretta sotto l'incrocio e imprendibile per Unai Simon.

Due attaccanti col goal nel sangue, ma per nulla accomunati in quanto a storie di vita: se l'ex Juventus non è nuovo a certi palcoscenici d'élite, il tedesco è uno che ai Mondiali non doveva nemmeno esserci, convocato quasi per caso al posto dell'infortunato Timo Werner grazie ai 10 goal realizzati in 14 partite di Bundesliga col Werder Brema. Col quale, fino allo scorso giugno, disputava la Zweite Liga (la seconda divisione teutonica).

Füllkrug ha risposto presente, bagnando l'esordio assoluto con la rete decisiva nell'amichevole vinta contro l'Oman il 16 novembre: con Giappone e Spagna è partito dalla panchina, anche se c'è già chi invoca un suo utilizzo costante nell'undici titolare.

Morata invece lo conosciamo benissimo, necessario anche per una nazionale che sembra voler impostare il proprio gioco senza una prima punta di riferimento: qualora ce ne fosse bisogno, ha dimostrato che nel calcio può esserci ancora spazio per attaccanti come lui. E come Füllkrug, entrambi riscopertisi indispensabili alle rispettive cause nel momento del bisogno.

