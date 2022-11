Castelletto segna ai Mondiali col Camerun: nato in Francia, ha origini italiane

Il primo, pesantissimo, goal del Camerun a Qatar 2022 parla un po' italiano. L'autore della rete segnata dalla nazionale africana contro la Serbia è infatti stato segnato da Jean-Charles Castelletto.

Difensore del Nantes, nato nel 1995 in Francia, Castelletto deve le sue origini camerunensi alla mamma mentre il padre è italianissimo, più precisamente friulano.

A raccontarlo qualche tempo fa è stato lo stesso Castelletto in un'intervista a 'Eurosport'.

"Sono nato e cresciuto in Francia. Ma sono tanto camerunense quanto italiano come origini. Mia mamma è di Yaoundé, la capitale, mentre mio padre di Udine. Da ingegnere si era trasferito a Lourdes per motivi di lavoro. Mi ha parlato a lungo del suo trasferimento in Francia, delle sue fatiche, del Paese che ha dovuto lasciare e del calcio"

Castelletto quindi avrebbe potuto scegliere anche la nazionalità italiana, ma alla fine ha preferito il Camerun, con cui ha debuttato nel 2017.

"Ho scelto la cittadinanza del Camerun nel calcio, ovviamente per giocare, ma in teoria avrei potuto scegliere quella italiana di cui sono fiero allo stesso modo".

Castelletto in carriera ha giocato tra Francia e Belgio, disputando anche qualche gara in Champions League col Club Bruges. Prima di scegliere il Camerun aveva indossata la maglia della Francia in tutte le selezioni giovanili. Ora ecco i Mondiali e un goal che non dimenticherà facilmente.

