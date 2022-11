Prima rete ai Mondiali per Lewandowski: il tabù è finalmente sfatato

Finalmente ce l'ha fatta Robert Lewandowski, che al quinto tentativo è riuscito ad esultare per un goal ai Mondiali con la maglia della Polonia, circostanza che stava ormai assumendo i tratti di un tabù impossibile da sfatare.

Dopo l'errore dal dischetto contro il Messico, per la punta del Barcellona sembrava non essere cambiato nulla in quest'ottica: con l'Arabia Saudita ha dapprima servito l'assist a Zielinski per il momentaneo 1-0, per poi stampare egli stesso il palo con un tocco in anticipo sul portiere Al-Owais.

Proprio quando le speranze parevano andate in fumo, ecco il regalo che non ti aspetti: erroraccio in controllo di Al-Malki e strada spianata per Lewandowski, la cui esaltanza smodata la dice lunga sull'attesa biblica per uno dei pochi obiettivi non ancora raggiunti in una carriera straordinaria.

Questo è stato il goal numero 77 con la Polonia (gli stessi di un certo Pelé col Brasile), forse il più importante a livello personale dopo aver fallito l'appuntamento a Russia 2018 nei tre impegni contro Senegal, Colombia e Giappone: 270' (più recupero) senza acuti ed eliminazione al primo turno da incassare.

Alla seconda partecipazione ai Mondiali, Lewandowski non si è lasciato pregare: ora il mirino si sposta inevitabilmente sulla qualificazione agli ottavi della Polonia, traguardo che non si verifica addirittura dal 1986. Quando Lewandowski, per dirla tutta, non era nemmeno venuto al mondo.

© Riproduzione riservata