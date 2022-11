Cinque Kim nella difesa della Corea del Sud: è il cognome più diffuso nel paese

La difesa che schiera la Corea del Sud nel match d’esordio al Qatar 2022 è balzata all’occhio per il curioso caso di omonimia che lega tutti i quattro interpreti schierati in campo da Paulo Bento, a cui si aggiunge anche il portiere: tutti sulla maglia recano “Kim” e due lettere, le iniziali delle due sillabe del nome.

KIM: NOME O COGNOME?

Può sembrare curioso agli occhi europei, ma questa coincidenza non è affatto clamorosa per chi conosce la cultura coreana. “Kim” è infatti il cognome più popolare del paese: ce ne sarebbero circa 10 milioni in tutta la Corea del Sud, che oggi conta 50 milioni di abitanti.

Più della metà della popolazione coreana fa infatti di cognome Lee, Park, Choi, Jung, Kang, Yoon, Cho, Jang. A differenza di quanto accade in gran parte dei paesi occidentali, che contano una varietà più ampia, i cognomi coreani sarebbero circa 300.

NOMI COREANI: COME FUNZIONA

Il nome è invece composto solitamente da altre due sillabe, anche se non è raro trovare persone che hanno uno dei cognomi elencati sopra e una sola sillaba come nome. La prima sillaba del nome, inoltre, è spesso indicata per identificare la generazione, che è quindi la stessa per fratelli e cugini.

Il modo corretto di scrivere i nomi coreani è mettendo davanti il cognome, seguito dalle due sillabe del nome, che vengono abbreviate con un punto sulle maglie della nazionale.

© Riproduzione riservata