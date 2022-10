Il Telimar vede la qualificazione in Coppa Len, l'Ortigia ha già il pass

Vittoria di importanza capitale per il Telimar Palermo, che in Germania inizia nel migliore dei modi il secondo girone di qualificazione della Len EuroCup, battendo per 11-10 i padroni di casa del Duisburg. Punti in classifica pesanti in vista delle prossime sfide: con un’altra vittoria i palermitani si aggiudicherebbero il passaggio al prossimo turno. Match dalle mille emozioni dai ritmi forsennati e dall’andamento altalenante.

Ortigia Siracusa a punteggio pieno nel girone che si sta svolgendo a Bucarest e già qualificata con un turno di anticipo agli ottavi di finale. Dopo aver battuto i portoghesi del Vitoria Guimaraes nella giornata di apertura, ieri mattina i siracusani hanno sconfitto gli ungheresi dello Zuglo 9-8 e in serata replicato coi serbi del Valis, sconfitti 14-9.

