Bari e Reggina volano in vetta, Parma e Genoa in zona playoff

Finisce senza particolari sorprese l'ultima giornata di gare dell'ottava turno del campionato di Serie B, iniziato venerdì con la sfida dal sapore di serie A fra Genoa e Cagliari, terminata in pareggio e forse gara più attesa dell'intera giornata.

Un turno che ha detto e ribadito della profonda crisi della squadra rosanero giunta alla sua terza sconfitta consecutiva e che occupa adesso la quartultima posizione, a ridosso della zona retrocessione diretta. Una giornata che ha confermato la supremazia della Reggina che vince abbastanza agevolmente il derby calabrese con il Cosenza. Ma era una giornata in cui si attendeva la conferma di un Bari giunto al suo quarto successo consecutivo e che va a vincere in casa di un ambizioso Venezia. La formazione di Mignani non è più una sorpresa e l'entusiasmo a Bari cresce vistosamente.

La vittoria casalinga del Frosinone di Grosso mette a rischio la panchina della Spal. La matricola Modena va a vincere in casa di un Ascoli che sembra in difficoltà, dopo la vittoria al Barbera. Divisione della posta farà Brescia - Cittadella e Pisa - Parma. La classifica sorride al sud: Reggina e Bari al comando seguite a due punti dalla sorpresa Ternana e dal Brescia. In zona play-off Frosinone, Genoa, Parma e Cosenza.

In zona playout il Como supera il Perugia (1-0) e gli consegna l'ultima posizione in classifica. Gli Umbri reduci da tre sconfitte consecutive non sembrano essersi particolarmente giovati del cambio in panchina. Finisce 1-1 il match di questo pomeriggio fra Sudtirolo e Benevento. Con la rete del Benevento, il Palermo adesso ha il secondo attacco peggiore della B, seguito solo dal Perugia.

