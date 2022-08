Da Palermo al bronzo europeo, il volo di Osama Zoghlami

Una medaglia nella più importante rassegna di atletica leggera dopo Olimpiadi e Mondiali. Osama Zoghlami corona un sogno nella notte di Monaco. L’atleta dell'Aeronautica militare e del Cus Palermo impone il proprio ritmo sin dal primo chilometro, affiancato dal fratello Ala, nella finale continentale dei 3000 siepi. La tattica impostata per la gara dal professor Gaspare Polizzi, tecnico dei gemelli, appare chiara: andare forte e fare selezione, con l’obiettivo di arrivare in volata con meno avversari possibili. Il ritmo incalza, i gemelli cussini lanciano lo sprint già dalla campanella dell’ultimo giro, ai 300 metri esce fuori il finlandese Raitanen con una progressione sorprendente. Osama ed Abdelwahed resistono, sperando in un crollo del finnico. Non accade, gli azzurri chiudono secondo e terzo, con lo storico bronzo per Osama Zoghlami (in 8:23.44). Lodevole la condotta di gara di Ala, gemello tutto cuore che stringe i denti per tirare trequarti di gara al fratello, tagliando il traguardo settimo (8:27.82).

«Abbiamo preparato la gara per fare selezione andando forte, cercando di arrivare in volata al massimo in quattro e giocarci tutto. Il finlandese mi ha sorpreso, in batteria non era apparso così brillante. In ogni caso sono felice e vengono ripagati tutti i sacrifici fatti in questi mesi per preparare gli Europei». Il commento di Osama Zoghlami negli istanti successivi alla gara. Una medaglia che va ad impreziosire anche il palmares di Gaspare Polizzi, capace di solcare le ere dello Sport internazionale ed eccellere ancora una volta ai massimi livelli. «Grande soddisfazione per tutto il Cus Palermo – commenta il presidente cussino Giovanni Randisi - che in questi due ragazzi vede la massima espressione di un movimento ampio, capace di abbracciare dieci discipline. Un risultato prestigioso frutto del grande lavoro dei ragazzi e del tecnico Gaspare Polizzi».

Bronzo anche per Tortu nei 200

Medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. L’oro è andato al britannico Hughes. «Finita la gara sono pò arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice»: così Filippo Tortu commenta il bronzo. Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più - ha aggiunto - Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro, in questo momento il bronzo mi va un pò stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest’anno. Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare agli europei di Roma dove vorrò vincere».

