Formula Uno, da decimo a primo: in Ungheria trionfa Verstappen

Max Verstappen ha vinto il GP di Ungheria di Formula 1, dopo essere partito dalla decima posizione. Il pilota della Red Bull, già leader del mondiale, ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton (a sua volta settimo in griglia) e George Russell, che scattava dalla pole.

Deludente la gara della Ferrari, quarta con Sainz e sesta con Leclerc, quest’ultimo penalizzato dalla scelta della mescola dura a 30 giri dal termine.

All’Hungaroring Verstappen ha conquistato l’ottava vittoria stagionale (la 28/a in carriera, conquistata nonostante un testacoda a metà gara), che gli consente di allungare il passo nella classifica piloti, portandosi a +80 su Leclerc.

Diversamente dalla Red Bull, che ha preferito alternare mescole morbida e media, la scelta della gomma hard per la monoposto di Leclerc, tra il 40mo ed il 55mo giro, non ha pagato ed il monegasco è precipitato dal primo posto al sesto, nonostante abbia poi terminato il GP con pneumatici morbidi.

L'ottava vittoria stagionale per Max Verstappen è fin qui la più bella dell'anno, forse anche dell'intera carriera.

Dal decimo al primo posto in Ungheria, un risultato che nemmeno il leader del mondiale si aspettava: «Al via speravo di avvicinarmi al podio - ha ammesso il pilota della Red Bull - invece ho vinto, nonostante un testa coda. Un successo frutto «di una grande strategia, con cambi gomme tempestivi e tutti azzeccati. È stata una gara divertente - ha aggiunto - con tanti sorpassi»

© Riproduzione riservata