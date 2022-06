Il marsalese Giulio Genna campione europeo Ilca 4

Giulio Genna, classe 2007, della Società Canottieri Marsala, è il nuovo campione europeo della classe Ilca 4 di vela. Genna ha conquistato sia il titolo under 16 che quello assoluto agli Youth European Championship che si sono conclusi oggi a Dziwnow in Polonia. Per la vela giovanile italiana ad impreziosire il risultato centrato dal velista marsalese da segnalare anche il secondo posto del gallurese Nicolò Giuseppe Cassitta, dello Yacht Club Olbia. Terzo posto per lo spagnolo Xavier Garcia Ollè che aveva chiuso in testa dopo le prime sette prove. In evidenza fra gli azzurri il catanese Tommaso De Fontes del Circolo Nautico Nic, nono, e Luca Centazzo del circolo nautico triestino Sirena decimo.

In campo femminile la vittoria è andata alla spagnola Irene De Tomas Perellò. Migliore fra le italiane Clara Lorenzi del Centro Nautico Bardolino giunta settima. In evidenza anche Ginevra Caracciolo della Lega Navale di Napoli che ha chiuso al nono posto.

© Riproduzione riservata