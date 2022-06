Europei di Lotta, sette giovani siciliani in nazionale: a Giarre storie di riscatto

La Sicilia rappresenterà bene l’Italia ai prossimi campionati europei di lotta che si terranno a Roma dal 27 giugno al 3 luglio e a Zagabria dal 16 al 19 luglio. Convocati in Nazionale giovanile e Under 20 i tre campioni italiani della palestra Sport Meeting di Giarre, Bianca Contrafatto, Gabriele Pavone e Sara Sorbello, (tra i liberisti in Sicilia figura solo Pavone), mentre tra i praticanti la Greco-Romana sono stati convocati Santi Berlich (Wrestling Scordia) e Tucci Loris (Lotta Club jonio Catania); nella Femminile andranno anche Juliana Catanzaro di Messina (J.C.F. Costa Messina) e la catanese Sarah Campanella (Lotta club Jonio).

Bianca Contrafatto, campionessa italiana under 20, kg 65, partirà domenica per Ostia, dove resterà in collegiale con la nazionale fino al 2 luglio. Per la prima volta gli europei under 20 si disputeranno in Italia, nella città eterna.

Sara Sorbello (giarrese della frazione di Macchia), campionessa italiana under 15, categoria Kg 66, e Gabriele Pavone campione italiano under 15, categoria kg 68, disputeranno invece gli Europei under 15 a Zagabria dal 15 al 20 luglio. Pavone è reduce da uno stretto 5* posto la scorsa settimana ad un torneo internazionale che si è svolto a Cluji Napoca (Romania). Bianca ha già disputato vari europei, Sara è invece al suo esordio internazionale.

Soddisfatto il maestro Franco Sorbello, maestro federale, laureato in scienze motorie, specializzato da anni in psicomotricità educativa, maestro di lotta del Coni Fijlkam, maestro di Kendo e allenatore di Badminton, oltre che esperto qualificato di preparazione fisica nella scuola centrale dello sport Coni di Roma. Ha anche rivestito il ruolo di consigliere nazionale di federazione sportiva nazionale del Coni (Fijlkam) – settore lotta, presidente della Commissione nazionale Fijlkam Scuola e promozione e attualmente è presidente del Comitato regionale siciliano del settore lotta.

“Sono riuscito - commenta Sorbello - nonostante tutti i problemi del Covid e delle difficoltà legate a questo territorio di frontiera, a ricostruire un un gruppetto di ragazzine e ragazzini, che stanno lavorando bene veramente, con affetto ed amicizia tra di loro. Infatti - aggiunge - chiudo l'anno 2022 con tre titoli italiani e 5 medaglie, argento e bronzo”.

Otto medaglie non sono poche per un piccolo club come il Meeting, che opera in un contesto territoriale nel quale è difficile distogliere i ragazzi dalla strada ed educarli alla dura disciplina del judo e della lotta. Un’opera prestata spesso gratuitamente dal maestro Sorbello che accoglie “casi difficili” collaborando con le scuole. Soddisfazioni fatte di risultati sul tappeto.

“Solo questo possiamo raccogliere. Altri due dei miei ragazzi, Gabriele Vecchio 57 kg e Damiano Musumeci disputeranno a fine settembre la finale nazionale del Trofeo Coni 2022, con la squadra siciliana, composta da 4 atleti, 2 sono della Meeeting. Lavoriamo sodo. Cerchiamo di levarli dalla strada, diamo valori, regole, fede che purtroppo, non trovano più nelle loro famiglie. Le difficoltà di natura economica sono troppe ormai, riusciamo a malapena e coprire le spese della luce e del gas”

© Riproduzione riservata