Niente Coppa Len per il Telimar Palermo, vittoria e qualificazione all'Ortigia

L’Ortigia Siracusa batte il Telimar Palermo 10-6 e si qualifica per la prossima edizione della Len Euro Cup. I siracusani si aggiudicano così con due vittorie a una la serie valida per la finale dei playoff per assegnare il quinto posto in Serie A-1. Per l’Ortigia è la quinta qualificazione alle coppe europee della sua storia.

Partita mai messa in discussione rispetto all’equilibrio delle sfide precedenti che si erano concluse con una vittoria per parte, a Siracusa in Gara 1 per il Telimar e a Palermo per l’Ortigia mercoledì scorso. La decisiva bella ha visto nettamente il predominio dei padroni di casa che alla piscina «Paolo Caldarella» di Siracusa sono sempre stati avanti partendo subito forte con due reti di vantaggio già nei primi momenti della partita. A trascinare la squadra allenata da Stefano Piccardo Francesco Cassia, autore di 4 gol. Per i palermitani di Gu Baldineti non è bastato il solito Andrija Vlahovic, che ha firmato 3 reti, per rimanere in partita fino alla fine della sfida.

© Riproduzione riservata