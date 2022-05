Gp di Montecarlo, Leclerc carica il team Ferrari: «Dobbiamo essere perfetti»

«Abbiamo visto in questa stagione che solo il team che fa tutto alla perfezione può riuscire a vincere: ebbene, a Monaco faremo di tutto per essere noi quel team». Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista del gran premio che si disputerà a casa sua a solo sette giorni dalla grande delusione di Barcellona, dove a causa del ritiro ha perso la leadership del Mondiale. «L’approccio alla gara sarà lo stesso di sempre, indipendentemente dalla posizione che occupiamo in campionato - ha detto ancora come riporta il team -. Sappiamo che ogni punto conta, che i nostri rivali sono fortissimi e che anche un piccolo errore qui può fare una grande differenza. Vincere su una pista così è sempre molto difficile ma ho piena fiducia nella squadra e questo è sempre il miglior requisito per raggiungere l’obiettivo».

Il ferrarista si è detto anche favorevole al nuovo format del weekend di gara sul Principato: «Avere le libere al venerdì rispetto al tradizionale giovedì mi aiuterà ad entrare più facilmente nel ritmo gara al pari che negli altri weekend. Nel complesso dunque guardo con fiducia a questo nuovo formato» ha spiegato Leclerc, confessando poi che del tortuoso tracciato ama in particolar modo «la zona delle Piscine, dove ci sono due esse una dietro l’altra e mi piace molto passarci velocissimo in questo settore. Inoltre, proprio nella vasca che si vede in televisione ho imparato a nuotare da bambini, e ciò - ha concluso - rende questo passaggio per me ancora più speciale».

