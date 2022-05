Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone vincono la Targa Florio

Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su Skoda Fabia Rally2 hanno vinto la 106.a edizione della Targa Florio. Il pilota varesino si è aggiudicato la classica sulle strade delle Madonie valida come terza prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco precedendo la Citroen di Andrea Crugnola e Pietro Ometto. Terzo posto per l’altra Skoda Fabia di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli.

Nella Targa Florio Historic Rally, la gara valida per la terza tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, dominio per Angelo Lombardo e Roberto Consiglio su Porsche 911 Carrera RS. Nella prova valida per la tappa d’apertura della Coppa Rally di 8^ Zona, infine, vittoria per Marco Pollara con Maurizio Messina a bordo della Skoda Fabia 2 Evo del Cst Sport.

Va in archivio così la 106.a edizione della Targa Florio che ha dovuto fare i conti con le condizioni meteo avverse che hanno costretto l’Anas a chiudere un tratto di strada e gli organizzatori ad annullare la «Scillato-Polizzi». Per questo l'organizzazione ha disposto che tutti gli equipaggi presenti quest’anno alla Targa Florio Historic Rally e alla Coppa Rally di 8^ Zona usufruiranno dello sconto del 30 per cento sull'iscrizione dell’edizione 2023.

