Freccia Bagnaia, vince a Jerez davanti a Quartararo

Uno straordinario Pecco Bagnaia si prende la sua prima vittoria stagionale dominando il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, il pilota italiano della Ducati ufficiale si tiene la prima posizione dall’inizio alla fine, lasciandosi alle spalle la Yamaha del campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, che si prende comunque punti importanti per allungare in testa alla classifica piloti. Chiude il podio un ottimo Aleix Espargaro con la sua Aprilia, che conferma il terzo posto in qualifica, seguito dalla Honda di un super Marc Marquez e dall’altra Ducati di Jack Miller. Chiude solo ottavo Enea Bastianini con la sua Ducati del team Gresini, conquistando 8 buoni punticini per il mondiale.

«È stata una giornata bellissima, abbiamo faticato tanto da inizio stagione ma non abbiamo mai smesso di lavorare. A Portimao ho ritrovato feeling nonostante il dolore alla spalla ed ora sono felicissimo che la Ducati è tornata a sfruttare il suo potenziale. L’anno scorso avevamo faticato molto di più qui, stavolta invece abbiamo fatto molto bene. Ringrazio tutti e dedico il successo alla mia famiglia e alla mia compagna». Questo il commento del pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, dopo il successo ottenuto nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez.

