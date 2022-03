Operazione alla mano per il tennista Berettini: "È andata bene, penso al recupero"

È perfettamente riuscito l'intervento alla mano destra per il tennista azzurro Berrettini. Il numero 1 azzurro ha comunicato attraverso le sue pagine social l'esito dell'operazione eseguita a Barcellone, resa necessaria dopo il forfait che lo ha costretto a saltare la sua partecipazione al torneo di Miami.

"Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti - scrive il tennista azzurro sul suo profilo Instagram - , avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero".

"Mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team - sottolinea Berrettini - stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto"- Lo scorso 28 gennaio Berrettini è stato eliminato dall’Open d’Australia, battuto in semifinale dallo spagnolo Rafa Nadal col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

