Emorragia cerebrale per Beppe Furino, l'ex calciatore rosanero ricoverato in ospedale

E’ ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, Beppe Furino. Lo riferiscono a Italpress fonti sanitarie. Il centrocampista bandiera della Juventus dal 1969 a 1984 si trova all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dopo che nelle scorse ore è stato colpito da un’emorragia cerebrale sul lato destro, che gli ha fatto perdere l’uso della parola. Al momento è sotto osservazione nella cosiddetta 'stroke unit'. Nato a Palermo il 5 luglio 1946, Furino vive stabilmente a Torino e nei mesi scorsi aveva perso la moglie per colpa del Covid. 361 presenze in bianconero con otto gol condite da tre sole maglie azzurre, la summa statistica di una carriera che invece racconta molto di più. Furino fu a lungo un simbolo di tenacia e passione, per una Juventus che vinse molto in Italia e, per la prima volta anche in Europa, conquistando nel 1977 la Coppa Uefa a Bilbao. Giocò anche nel Palermo e nel Savona.

