Pechino, Omar Visintin bronzo nello snowboardcross

Omar Visintin è medaglia di bronzo nello snowboardcross ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E' l'ttava medaglia per l’Italia. L’oro è andato all’austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin.

Sofia Goggia proverà a esserci nella discesa libera del 15 febbraio, niente SuperG domani. Lo ha confermato la Federsci. Confermato dalla Federazione. La sua partecipazione alla gara di domani era solo un’ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio. Oggi la Goggia ha avuto una sessione di allenamenti.

L’Italia del pattinaggio di figura si gode il settimo posto di Daniel Grassl con un totale di 278.07, il miglior programma mai pattinato da un azzurro in termini di punti che gli vale il record italiano. L’oro è andato allo statunitense Chen mentre il grande favorito, il due volte campione olimpico, Yuzuru Haye ha chiuso al quarto posto. Dopo aver siglato il record del mondo nel programma corto con 113.97 punti, Chen ha ottenuto il punteggio di 218.63 nel programma libero, per un totale di 332.60. L’argento e il bronzo vanno agli altri due giapponesi, Kagiyama Yuma con 310.05 punti e Uno Shoma con 293.00 punti. Sedicesimo posto per l’altro azzurro in gara, Matteo Rizzo.

Dopo l’oro nel torneo misto torna il curling, stavolta con la gara a squadre maschile. Amos Mosaner, dopo l’oro con Stefania Constantini è impegnato nel torneo maschile, primo appuntamento la sfida con la Gran Bretagna nel round robin.

Intanto sui Giochi di Pechino cala l’ombra del doping: i sospetti sono sulla giovanissima russa Kamila Valieva dopo che la premiazione della prova di pattinaggio di figura a squadre è stata rinviata: dalla Russia rimbalza la notizia di una positività accertata lo scorso gennaio. Il primo caso ufficiale di doping ai Giochi di Pechino è quello dello sciatore iraniano Hossein Saveh Shemshaki.

