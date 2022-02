Vento forte ai Giochi di Pechino, salta la discesa uomini. Primo oro per la Nuova Zelanda

Il meteo rovina subito la festa ai Giochi invernali di Pechino. Era il giorno della discesa libera maschile, una delle gare più attese nel programma dello sci alpino, e invece causa vento forte gli organizzatori si sono dovuti arrendere e rinviare definitivamente ad altra data la gara. La decisione della giuria è arrivata dopo tre tentativi di posticipare la partenza, poi per ragioni di sicurezza e per garantire la regolarità della prova - visto il perdurare del maltempo al National Alpine Ski Centre di Yanqing - è stata definitivamente rinviata.

Al cancelletto erano pronti gli uomini jet della squadra azzurra: ma Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia dovranno ancora pazientare. E c’è il rischio di un effetto a catena, con altri slittamenti, perché le previsioni meteo non promettono nulla di buono: sono infatti attese tre perturbazioni di aria gelida che potrebbero portare a Pechino vento freddo da nord e neve, con conseguente abbassamento delle temperature. Intanto domani ci provano le donne con il gigante: riflettori puntati su Federica Brignone.

Tra le gare disputate nel team event del pattinaggio di figura, l’Italia resta fuori dal programma libero che assegnava le medaglie: avanti Russia, Usa, Giappone, Canada e Cina, con gli azzurri settimi.

Intanto la Nuova Zelanda conquista il suo primo oro ai Giochi invernali: lo storico successo è di Zoi Sadowski Synnott che ha vinto la finale di snowboard slopestyle femminile.

Oggi torna in pista l’Italia del curling del doppio misto che, già qualificata per la semifinale, sfida i padroni di casa della Cina. Poi lo sci di fondo con lo skiathlon maschile e il il pattinaggio di velocità coi 5000 metri maschili.

E all’Italia team si aggiunge Elisa Maria Nakab: grazie a una rinuncia, l’azzurra del freestyle è stata convocata per le Olimpiadi. La specialista dello slopestyle arriverà in Cina il 9 febbraio per affiancare Silvia Bertagna nella prova del 14 febbraio.

© Riproduzione riservata