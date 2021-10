Ciclismo su pista, Milan vince l'oro nell'inseguimento individuale

Un altro trionfo per il ciclismo italiano, un'altra vittoria nel 2021 dello sport italiano. Stavolta, agli Europei su pista, a trionfare è Jonathan Milan, che nell’inseguimento individuale batte in finale il russo Gonov col crono di 3'05"169. Dopo i due argenti al femminile di ieri, arriva il primo oro per l’Italia che si sta ben comportando ai campionati continentali in fase di svolgimento a Grenchen, in Svizzera.

Dopo l’argento nell’inseguimento a squadre, Rachele Barbieri si mette al collo la medaglia di bronzo. La pistard emiliana chiude infatti al terzo posto nell’omnium con 118 punti. Oro alla britannica Katie Archibald (154 pt) davanti alla francese Victoire Berteau (120 pt). In precedenza le ragazze azzurre avevano portato a casa rispettivamente l’argento nell’eliminazione con Letizia Paternoster e quello del quartetto (Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Silvia Zanardi, Marina Alzini) che nella finale contro la Germania (4'13"489) lotta con onore prima di cedere dopo metà gara. Le azzurre ci provano con una condotta di gara generosa cercando di tenere testa alle fortissime tedesche.

"Sapevamo che le avversarie erano di assoluto livello essendo il quartetto tedesco per tre quarti quello di Tokyo - il commento del ct Dino Salvoldi -. In questa finale non avevamo nulla da perdere e abbiamo provato a resistere alle avversarie finchè ne avevamo. Poi ne è seguito un calo e non ci resta che goderci questo podio. Certe volte ci si dimentica come un argento sia una medaglia vinta e non persa". "Tenevamo molto all’eliminazione e sono felice per il risultato di Letizia - aggiunge il ct soffermandosi sulla Paternoster -. Alla fine sono comunque arrivate le 3 favorite e chi aveva più gambe ha vinto".

