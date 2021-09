Tennis, Fognini e Caruso eliminati all'esordio a San Diego

Esordio amaro per Fabio Fognini e Salvatore Caruso al "San Diego Open", nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 600mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città californiana. Nella notte italiana il 34enne di Arma di Taggia, n.32 del ranking, è stato battuto in rimonta per 6-7(5) 6-1 7-5, dopo oltre due ore e un quarto di battaglia, dallo statunitense Brandon Nakashima, 20enne di San Diego, n.85 Atp, in tabellone grazie ad una wild card.

Per il ligure è costato caro qualche doppio fallo di troppo (11 contro un solo ace). È andata male anche a Caruso. Il 28enne siciliano di Avola, n.128 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-4 7-6(2), in un’ora e 42 minuti di gioco, all’altro statunitense Taylor Fritz, 23enne californiano di Rancho Santa Fe, n.39 Atp. In tabellone ci sono anche Lorenzo Sonego e Federico Gaio.

Il 26enne torinese, n.23 Atp e 9 del seeding, troverà dall’altra parte della rete il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.34 del ranking (1-1 i precedenti); il 29enne di Faenza, n.154 della classifica, proveniente anche lui dalle qualificazioni, dovrà vedersela invece con l’argentino Diego Schwartzman, n.15 Atp e sesta testa di serie (sfida inedita). Altri risultati di primo turno: Aslan Karatsev (Rus) b. Federico Delbonis (Arg) 6-1 7-5 Cristian Garin (Chi) b. Nikoloz Basilashvili (Geo) per rit.

