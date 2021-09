Pugilato, battuto Joshua: Usyk nuovo campione dei pesi massimi

L'ucraino Oleksandr Usyk è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo, avendo battuto il britannico Anthony Joshua a Londra, sul ring del Tottenham Hotspur Stadium e davanti a 62mila spettatori.

Il verdetto a favore di Usyk, che ha disputato un match bellissimo dando sfoggio di classe e coraggio, è stato unanime: 117-112, 116-112, 115-113. Il campione ucraino, oro olimpico a Londra 2012, continua quindi a essere imbattuto da professionista.

"Questa vittoria per me significa tantissimo - le prime parole di Usyk dopo il verdetto -, il match è andato come volevo e come pensavo anche se ci sono stati dei momenti in cuoi Joshua ha spinto: ma io ero pronto a subire i suoi colpi. Forse avrei anche potuto metterlo Ko, però mi ero preparato per portare l'incontro alla distanza e vincere ai punti".

