"L2 + sinistra", Medvedev spiega l'esultanza dopo la vittoria agli Us Open

Alla fine dell’incontro, dopo il match point decisivo, il vincitore degli US Open non ha baciato il campo, nè si è buttato a terra supino o prono come quasi tutti. Daniil Medvedev si è posizionato irritualmente a terra di lato ed è rimasto così immobile per qualche secondo.

Spiegando quindi durante la cerimonia di premiazione di aver riprodotto la mossa dell’esultanza (L2 e sinistra) prodotta dalla combinazione dei tasti del Joypad per il giocatore che festeggia la vittoria nel videogioco Fifa della Play Station. (AGI)

