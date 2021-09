Gp Monza, scontro fra Hamilton e Verstappen: entrambi fuori. Vince Ricciardo, quarto Leclerc

Doppietta McLaren nel Gran Premio d’Italia a Monza. Sotto la bandiera a scacchi sventolata dall’olimpionico azzurro Marcell Jacobs vince Daniel Ricciardo davanti al compagno di scuderia Lando Norris e alla Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e sesta l'altra Rossa di Carlos Sainz.

Choque entre Verstappen y Hamilton pic.twitter.com/ck5w2y21MN — Danilocuras (@_danilocuras) September 12, 2021

Incredibile colpo di scena durante la gara. I due sfidanti per il titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono speronati in curva a vicenda finendo entrambi sulla ghiaia con la Red Bull dell’olandese sopra alla Mercedes del campione del mondo salvo per miracolo grazie al nuovo sistema di protezione del cupolino detto Halo. Entrambi sono fuori gara.

Dopo i primi pit stop il clamoroso contatto tra Hamilton e Verstappen ha messo fuori causa entrambi. Probabilmente il campione del mondo non ha dato spazio all’olandese. Entrambi i piloti stanno bene.

"E' una doppietta folla per la McLaren. Era ora". Daniel Ricciardo è raggiante per la sua ottava vittoria in Formula Uno, la prima alla guida della McLaren. "Già da venerdì sentivo qualcosa di magico. Per tutta la stagione ho fatto finta di andare piano per sorprendervi oggi perché i quarti posti non mi interessano".

