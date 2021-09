La Francia accoglierà i due atleti paralimpici afghani

I due atleti afghani che hanno gareggiato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 saranno accolti e ospitati dalla Francia. Lo ha reso noto il ministro dello sport, Roxana Maracineanu. "Volevano tornare nel nostro Paese, e noi li abbiamo accolti come altri migliaia di afghani".

Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli, la cui partecipazione alle Paralimpiadi è rimasta a lungo in sospeso per via dell’ascesa al potere dei talebani, sono atterrati a Parigi qualche giorno dopo la conclusione dell’ultima edizione dei Giochi.

La Francia, del resto, aveva già avuto un ruolo chiave nel dare ai due atleti la possibilità di lasciare l’Afghanistan e di arrivare in Giappone lo scorso agosto. "Siamo riusciti a portare questi due atleti fuori da Kabul, e poi abbiamo fatto in modo che potessero riposare e allenarsi prima del loro viaggio verso il Giappone" ha ribadito Maracineanu.

Il ministro ha poi ricordato come si senta vicina ai due rifugiati avendo una storia simile: "Anch’io sono arrivata in Francia come rifugiata, nel 1984, dalla Romania, quindi sono molto sensibile alla loro situazione oggi". AGI

