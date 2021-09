Tennis Us Open: Berrettini, Seppi e Sinner al terzo turno

Il tennista italiano Jannik Sinner accede al terzo turno degli Us open. L’altoatesino ha battuto il 18enne Zachary Svaida (Usa), numero 17 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-2, 6-7, 6-4.

Questa sera, Sinner, attualmente numero 20 al mondo, incontrerà il francese Gael Monfils, mentre gli altri italiani Andrea Seppi e Matteo Berrettini incontreranno, rispettivamente, il tedesco Oscar Otte e il bielorusso, Ilya Ivaska.

Andreas Seppi non smette di stupire. Sul cemento di Flushing Meadows dove già nel 2019 fu capace di spingersi fino alla semifinale, il 25enne romano, numero 8 del ranking e sesta testa di serie, offre un’altra prova di grande solidità. Al 65esimo Slam consecutivo (il 66esimo complessivo), dopo aver sconfitto in cinque set l’ungherese Marton Fucsovics annullando ben cinque match-point nel tie-break decisivo, il 37enne di Caldaro riesce a piegare il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del ranking e 10 del seeding, per 2-6 6-4 6-4 7-6(8). E pensare agli ottavi è lecito, passa tutto dalla sfida inedita col 28enne tedesco Oscar Otte, numero 144 del mondo.

Non delude le attese Matteo Berrettini, alla quarta presenza nel tabellone principale nella Grande Mela dove nel 2019 raggiunse una splendida semifinale, fermato solo da Nadal poi vincitore del titolo. Il 25enne romano, n.8 del ranking e sesta testa di serie, approda al terzo turno grazie alla vittoria contro il francese Corentin Moutet, n.88 ATP con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 6-3. Prossimo ostacolo per lui - sabato - il bielorusso Ilya Ivashka.

© Riproduzione riservata