Us Open di tennis, Lorenzo Musetti sconfitto da Opelka al secondo turno

Semaforo rosso per Lorenzo Musetti al secondo turno degli Us Open, quarto Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows.

Alla sua prima volta in tabellone nello Slam newyorkese, dove è stato finalista a livello junior nel 2018, il 19enne di Carrara va a sbattere contro Reilly Opelka, numero 24 del ranking e 22 del seeding: 7-6(1) 7-5 6-4 il finale a favore del 24enne di St. Joseph, che aveva già battuto Musetti a Roma lo scorso maggio. ITALPRESS

