Us Open: esordio vincente per Musetti, perde il siciliano Caruso. Tra le donne avanti la Trevisan

Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (con 57.500.000 dollari di montepremi, nuovo record).

Il tennista toscano, 19enne e numero 60 del mondo, si è imposto contro lo statunitense di origini messicane Emilio Nava, anche lui 19enne, col punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-1 6-3.

Debutto amaro, invece, per Salvatore Caruso. Il tennista siciliano, numero 113 del mondo, si è arreso di fronte al giapponese Kei Nishikori, 56 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 6-1 5-7 6-3. Altri risultati del primo turno: Escobedo (Usa) b. Cuevas (Uru) 6-1 6-3 6-1 McDonald (Usa) b. Goffin (Bel, 27) 6-2 7-5 6-3 Opelka (Usa, 22) b. Kwon (Kor) 7-6 (3) 6-4 6-4.

In campo femminile, buona la prima per Martina Trevisan. La 27enne di Firenze, numero 106 del ranking internazionale, ha battuto all’esordio per 6-1 7-5 la statunitense Coco Vandeweghe, numero 160 del mondo. Al secondo turno l’azzurra aspetta la vincente del match fra la canadese Belinda Bencic e la olandese Arantxa Rus. Altri risultati del primo turno: Karolina Pliskova (Cze, 4) b. McNally (Usa) 6-3 6-4 Tomljanovic (Aus) b. Volynets (Usa) 6-3 6-1 Sakkari (Gre, 17) b. Kostyuk (Ukr) 6-4 6-3 Martic (Cro, 30) b. Galfi (Hun) 6-3 6-2 Zhang (Chn) b. Baptiste (Usa) 6-3 6-4 Siniakova (Cze) b. Sevastova (Lat) 7-6 (6) 6-3.

