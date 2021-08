Volley, l'Italia batte il Belgio e vola ai quarti dell'Europeo

L’Italia approda ai quarti di finale dell’Europeo femminile di pallavolo grazie al successo per 3-1 sul Belgio (25-14, 23-25, 25-17, 25-12) ottenuto nella Stark Arena di Belgrado. Per le azzurre un primo set sempre in vantaggio, un secondo combattuto ma vinto dalle avversarie, una terza e una quarta frazione nelle quali Sylla e compagne hanno dettato il ritmo e conquistato la sesta vittoria consecutiva nella competizione continentale.

L’Italia tornerà in campo mercoledì alle 17, per sfidare la vincente tra Russia e Bielorussia (battuta 3-0 nella partita d’esordio). Contro il Belgio il ct Davide Mazzanti si affida al consolidato sestetto di partenza, schierando la diagonale Orro-Egonu, le schiacciatrici Pietrini e Sylla, le centrali Danesi e Chirichella e il libero De Gennaro. Le azzurre partono forte, imponendo il loro gioco fino al 25-14 del primo set. Nel secondo l’unico momento complicato della partita.

Il Belgio è più determinato e tiene il passo, portandosi avanti più volte, sempre però raggiunto dall’Italia. Finale combattuto, ma è 1-1. Le avversarie hanno però dato il meglio e nel terzo e quarto set le azzurre tornano ad imporsi con determinazione. Gli attacchi vincenti si moltiplicano e l’ultima resistenza belga è piegata con il 25-12 che proietta le azzurre ai quarti.

«Da qui in poi ci attendano solo sfide toste - le parole di Ofelia Malinov - Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario perché in una competizione di questo tipo man mano che vai avanti incontri tutte formazioni che hanno fatto qualcosa per meritarsi il passaggio del turno. Se riusciremo a entrate in campo cercando di divertirci e di esprimere il meglio di noi il resto verrà da sé». «Nel secondo set abbiamo perso un po' di concentrazione - ha spiegato Anna Danesi - ma capita anche alle altre squadre. Questa sera probabilmente, oltre a divertirci di più, eravamo anche più tranquille».

