Paralimpiadi, la messinese Carolina Costa conquista il bronzo nel judo +70 kg

La siciliana Carolina Costa è medaglia di bronzo nel judo femminile +70 kg alle Paralimpiadi di Tokyo. È un ippon a decidere la sfida tra la judoka italiana e l’ucraina Anastasiia Harnyk (10-0).

La messinese aveva battuto nei quarti per ippon la statunitense Katie Davis raggiungendo la semifinale, dove era stata però sconfitta dalla kazaka Zarina Baibatina.

"Sono abbastanza emozionata e allo stesso tempo stanca, dopo cinque anni di preparazione e di ottimi risultati devo dire che anche se non è arrivato l’oro per me questo è comunque oro". Carolina Costa, dalla mixed zone del Nippon Budokan, commenta felice il bronzo ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo, nella categoria +70 kg. "La dedico a mio padre, al mio allenatore che c'è stato sempre 24 su 24, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi sostengono - ha aggiunto la judoka siciliana - Il mio obiettivo è Parigi: abbiamo aggiunto un anno per arrivare a Tokyo ma ne abbiamo tolto uno per Parigi, poi il prossimo anno ci sono i Mondiali. Insomma, un’altra montagna da scalare". "Potevo fare benissimo oro, in semifinale ho perso un po' di concentrazione e infatti mi ha battuto tramite un mio sbaglio - ha aggiunto la Costa a proposito del suo percorso - le ho regalato la finale. Peccato, ma una medaglia la porto a casa, il metallo c'è. E’ la prima di una nuova serie".

